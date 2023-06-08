Володимир Зеленський приїхав у Херсон
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський 8 червня поїхав до Херсонської області, яку затоплює через підрив Каховської гідроелектростанції.
У самому Херсоні він відвідав переправу, через яку евакуюють людей з підтоплених територій.
Також Зеленський провів нараду щодо наслідків підриву греблі ГЕС. Обговорили обстановку в області, евакуацію людей, ліквідацію наслідків і перспективи відновлення екосистеми регіону.
Президент наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим від катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.