Володимир Зеленський приїхав у Херсон

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Президент України Володимир Зеленський 8 червня поїхав до Херсонської області, яку затоплює через підрив Каховської гідроелектростанції.

У самому Херсоні він відвідав переправу, через яку евакуюють людей з підтоплених територій.

Також Зеленський провів нараду щодо наслідків підриву греблі ГЕС. Обговорили обстановку в області, евакуацію людей, ліквідацію наслідків і перспективи відновлення екосистеми регіону.

Президент наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим від катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.