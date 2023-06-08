На Херсонщині середній рівень підтоплення становить 5,61 метра
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Facebook / ДСНС
На ранок середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5,61 метра.
Про це вранці 8 червня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під водою — 600 квадратних кілометрів області, з них 32% на правому березі, 68% — на лівому.
Евакуація із зон підтоплення триває. Станом на ранок 8 червня вдалось вивезти 1 999 людей, найбільше з району Корабел — 1 495 людей.
- Уночі 6 червня відбувся прорив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через прорив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.