На Херсонщині середній рівень підтоплення становить 5,61 метра

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На ранок середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 5,61 метра.

Про це вранці 8 червня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під водою — 600 квадратних кілометрів області, з них 32% на правому березі, 68% — на лівому.

Евакуація із зон підтоплення триває. Станом на ранок 8 червня вдалось вивезти 1 999 людей, найбільше з району Корабел — 1 495 людей.