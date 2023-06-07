Підрив Каховської ГЕС: Держагентство відновлення планує побудувати 3 ланки водопроводу завдовжки 87 кілометрів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба ДСНС
Державне агентство відновлення планує побудувати три нові ланки водопроводу через підрив Каховської ГЕС. Вони відновлять поставки води до міст чотирьох областей.
Про це пише агентство у своєму Facebook.
«Нова інфраструктура допоможе швидко відновити централізоване водопостачання до міст і сіл, де через підрив росіянами Каховської ГЕС виникли проблеми з водою», — зазначили там.
Новий водопровід буде здатний пропускати приблизно 300 тисяч кубометрів води на добу. Загальна його довжина становитиме 87 кілометрів.
Перший крок — узгодити маршрут водопроводу. Далі почнуть розробляти документацію та проведуть геологічні й геодезичні роботи. Тоді буде зрозуміло, скільки часу потрібно для будівництва.
«Через падіння рівня води в Каховському водосховищі без водопостачання залишиться значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Новозбудована інфраструктура забезпечуватиме якісною питною водою жителів Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Марʼянського і Покрову», — розповіли в агентстві.
- Уночі 6 червня відбувся прорив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через прорив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, загинули майже всі тварини.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення дамби нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні.