Підрив Каховської ГЕС: Держагентство відновлення планує побудувати 3 ланки водопроводу завдовжки 87 кілометрів

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Пресслужба ДСНС

Державне агентство відновлення планує побудувати три нові ланки водопроводу через підрив Каховської ГЕС. Вони відновлять поставки води до міст чотирьох областей.

Про це пише агентство у своєму Facebook.

«Нова інфраструктура допоможе швидко відновити централізоване водопостачання до міст і сіл, де через підрив росіянами Каховської ГЕС виникли проблеми з водою», — зазначили там.

Новий водопровід буде здатний пропускати приблизно 300 тисяч кубометрів води на добу. Загальна його довжина становитиме 87 кілометрів.

Перший крок — узгодити маршрут водопроводу. Далі почнуть розробляти документацію та проведуть геологічні й геодезичні роботи. Тоді буде зрозуміло, скільки часу потрібно для будівництва.

«Через падіння рівня води в Каховському водосховищі без водопостачання залишиться значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Новозбудована інфраструктура забезпечуватиме якісною питною водою жителів Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Марʼянського і Покрову», — розповіли в агентстві.