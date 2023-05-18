ООН: Після перевороту Мʼянма імпортувала зброї на мільярд доларів. Найбільшими постачальниками стали росія і Китай

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Twitter / Elaine Pearson

Військова хунта Мʼянми після перевороту імпортувала озброєння щонайменше на мільярд доларів. Переважна більшість зброї та техніки надходить до країни від окремих людей і компаній з росії, Китаю та Сінгапуру.

Про це йдеться у звіті ООН.

Експерти визначили 254 унікальних постачальників для військових Мʼянми. Російські компанії отримали $406 мільйонів від продажів, китайські, серед яких є державні, — $267 мільйонів. Ще майже на $254 мільйони Мʼянма закупилася в Сінгапурі.

Утім, за словами спеціального доповідача ООН Тома Ендрюса, він не отримав інформації про схвалення військових постачань хунті урядом Сінгапуру, на відміну від росії та Китаю.