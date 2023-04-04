Bloomberg: Генсек НАТО пропонує щороку виділяти Україні по €500 мільйонів

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг просить країни-члени Альянсу щорічно виділяти по €500 мільйонів для фінансування комплексного пакета допомоги Україні. Там наразі обговорюють план довгострокової підтримки України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Столтенберг хоче, щоб країни НАТО збільшили внески до фонду комплексного пакета допомоги України. Цей пакет включає як короткострокову допомогу, наприклад паливо, амуніцію та системи боротьби з безпілотниками, так і довгострокову підтримку України на шляху до повної модернізації української армії відповідно до стандартів НАТО.

Насамперед, гроші підуть на нелетальну зброю. Проте, якщо врахувати, що запаси зброї радянського зразка у світі вичерпуються, то при переході на стандарти НАТО це може автоматично відкрити можливість постачання летальної сучасної зброї.

За словами Столтенберга, це допоможе Україні модернізувати армію та переходити на стандарти НАТО.