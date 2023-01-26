В Афганістані в січні 162 людини померли від холоду
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
В Афганістані протягом січня від холоду померли 162 людини.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву афганської влади.
Багато людей загинули зокрема тому, що не мають можливості придбати паливо для своїх домівок.
«Від 10 січня до цього часу через холодну погоду загинули 162 людини», — заявив речник міністра боротьби зі стихійними лихами Шафіулла Рахімі. За його словами, тільки протягом останнього тижня померли 84 людини.
В Афганістані нині триває найхолодніша за 15 років зима. Температура у країні опускалася до -34 °С.
Останніми тижнями багато благодійників частково призупинили діяльність в Афганістані через постанову «Талібану», яка заборонила жінкам працювати у благодійних організаціях. Під час візиту в Кабул цього тижня глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що його організація прагне скасування цієї заборони.
- Прийшовши до влади в Афганістані, таліби обіцяли забезпечити права жінок і гарантували їхню безпеку. Однак згодом почали зʼявлятися повідомлення про вбивства жінок. Невдовзі жінкам заборонили займатися спортом, змусили навчатися окремо від чоловіків, «тимчасово» заборонили викладати та навчатися в Кабульському університеті. Їх не залучили до роботи в уряді, як обіцяли, і змушували сидіти вдома задля безпеки. У листопаді афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі.
- 20 грудня 2022 року рух «Талібан», який рік тому захопив владу в Афганістані, заборонив жінкам навчатися в університетах. Таліби заявили, що жінки не носили відповідного ісламського одягу в університеті, «одягалися так, ніби збиралися на весілля», і спілкувалися зі своїми колегами-чоловіками. Наступного ж дня охорона не пропустила жінок у навчальні заклади. Одразу після цього рішення жінки вийшли на акції протесту.