В Афганістані таліби наказали позакривати голови манекенам у магазинах

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Після захоплення Афганістану талібами голови манекенів в магазинах жіночого одягу в Кабулі стали загортати у тканинні мішки або в чорні пластикові пакети.

Про це пише Associated Press.

Повідомляється, що спочатку таліби хотіли, щоб манекени стояли без голів. За даними місцевих ЗМІ, невдовзі після захоплення влади в серпні 2021 року Міністерство доброчесності Талібану постановило, що всі манекени необхідно прибрати з вітрин магазинів або зняти з них голови. Наказ базувався на тлумаченні талібами норм ісламу, які забороняють статуї та зображення людської форми, оскільки їм можна поклонятися як ідолам.

Попри це деякі магазини почали скаржитися, що не зможуть належним чином виставити свій одяг, або на те, що їм доведеться пошкодити цінні манекени. Талібам довелося змінити свій наказ і дозволити власникам магазинів закривати голови манекенів.