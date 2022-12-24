В Афганістані водометами розігнали жінок, які протестували проти заборони на навчання в університетах

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Reuters / «Бабель»

В Афганістані таліби застосували водомет для розгону жінок, які протестували проти заборони відвідувати університети.

Про це повідомляє BBC.

Десятки жінок, які проводили марш протесту, вигукували гасла, зокрема: «Освіта — наше право», «Талібан» — боягузи». На відео видно, як жінки ховаються в провулку в місті Герат, рятуючись від потужного потоку води.

20 грудня 2022 року рух «Талібан», який рік тому захопив владу в Афганістані, заборонив жінкам навчатися в університетах. Таліби заявили, що жінки не носили відповідного ісламського одягу в університеті, «одягалися так, ніби збиралися на весілля» і спілкувалися зі своїми колегами-чоловіками. Наступного ж дня охорона не пропустила жінок у навчальні заклади. Одразу після цього рішення жінки вийшли на акції протесту. У столиці Кабулі вже арештували пʼятьох жінок і трьох журналістів.