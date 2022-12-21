The Washington Post: Причетність росії до вибухів на «Північних потоках» довести поки не вдалося

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Після трьох місяців розслідування вибухів на російських газопроводах системи «Північний потік» довести причетність росії досі не вдалося.

Про це пише газета The Washington Post, яка опитала понад 20 джерел у політичних колах і розвідслужбах дев’яти країн.

Усі опитані кажуть, що наразі однозначних доказів проти росії немає, хоча більшість із них вважають, що за вибухами стоїть саме рф — вона досі є головним підозрюваним.

Головним мотивом атаки вони називають бажання рф продемонструвати вразливість енергетичної інфраструктури країн ЄС.