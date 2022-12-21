The Washington Post: Причетність росії до вибухів на «Північних потоках» довести поки не вдалося
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Після трьох місяців розслідування вибухів на російських газопроводах системи «Північний потік» довести причетність росії досі не вдалося.
Про це пише газета The Washington Post, яка опитала понад 20 джерел у політичних колах і розвідслужбах дев’яти країн.
Усі опитані кажуть, що наразі однозначних доказів проти росії немає, хоча більшість із них вважають, що за вибухами стоїть саме рф — вона досі є головним підозрюваним.
Головним мотивом атаки вони називають бажання рф продемонструвати вразливість енергетичної інфраструктури країн ЄС.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела у британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони. У CNN повідомляли, що поблизу зон витоків 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку — 1». 6 жовтня шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У листопаді Служба безпеки Швеції підтвердила диверсію — виявили сліди вибухівки.