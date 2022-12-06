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Google представила найпопулярніші запити в Україні у 2022 році

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Lauren Edvalson / Unsplash

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у цьому році — що найчастіше гуглили українці.

Найпопулярніші запити:

Персона:

Пішли назавжди:

Українська географія в Пошуку:

Покупка:

Питання: «Що таке?»:

Фільм:

Серіал:

«Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях за рік зросла найбільше. У результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні», — заявили в Google.

Ось найпопулярніші запити в Google у 2021 році.