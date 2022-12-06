Google представила найпопулярніші запити в Україні у 2022 році
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Lauren Edvalson / Unsplash
Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у цьому році — що найчастіше гуглили українці.
Найпопулярніші запити:
- Карта повітряних тривог;
- Новини України;
- єДопомога;
- Карта Украины;
- Жириновський;
- Арестович;
- путін;
- Холостяк 2022;
- Байрактар;
- Гостомель.
Персона:
- Олексій Арестович;
- володимир путін;
- віктор медведчук;
- Привид Києва;
- Валерій Залужний;
- оксана марченко;
- Юрій Подоляка;
- Борис Джонсон;
- Віталій Кім;
- Ненсі Пелосі.
Пішли назавжди:
- Володимир Жириновський;
- Руслана Писанка;
- Юрій Шатунов;
- Королева Єлизавета ІІ;
- Леонід Кравчук;
- Михайло Горбачов;
- Борис Мойсеєв;
- кирило стремоусов;
- Леонід Куравльов;
- Денис Кірєєв.
Українська географія в Пошуку:
- Гостомель;
- Буча;
- Маріуполь;
- Чорнобаївка;
- Кременчук;
- Балаклія;
- Херсон;
- Острів Зміїний;
- Миколаїв;
- Славутич.
Покупка:
- Генератор;
- Сіль;
- Бронежилет;
- Марка «русский корабль»;
- Свічки;
- Павербанк;
- Інвертор 12—220 В;
- Книги єДопомога;
- Калій йодид;
- Starlink.
Питання: «Що таке?»:
- Swift;
- Ленд-ліз;
- Надзвичайний стан;
- НАТО;
- Воєнний стан;
- Паляниця;
- Байрактар;
- Дефолт;
- Загальна мобілізація;
- Блекаут.
Фільм:
- «Людина-павук: Додому шляху нема»;
- «Не дивіться вгору»;
- «Смерть на Нілі»;
- «Пурпурові серця»;
- «Тор: Любов і грім»;
- «Співай 2»;
- «Скажене весілля 3»;
- «Три богатирі та кінь на троні»;
- «Дім Ґуччі»;
- «Швидше кулі/Швидкісний поїзд»;
Серіал:
- «Дім Дракона»;
- «Ейфорія»;
- «Почуй мене»;
- «Мажор 4 сезон»;
- «Гострі картузи» 6 сезон;
- «Вигадана Анна»;
- «І просто так»;
- «Гра в кальмара»;
- «Пісочна людина»;
- «Дивні дива» 4 сезон.
«Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях за рік зросла найбільше. У результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні», — заявили в Google.