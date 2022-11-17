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Українських експертів допустили на місце падіння ракети в Польщі

Автор:
Софія Телішевська
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На місце падіння ракети в польському Пшеводуві допустили українських експертів.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох.

На місце події також прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна одержала запрошення приєднатися до спеціальної міжнародної комісії з розслідування обставин ракетного удару по Польщі.