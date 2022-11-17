Польща може пустити Україну на місце вибуху ракети вже найближчим часом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Польська влада може надати доступ українським представникам до місця вибуху ракети на південному сході країни. Україна публічно попросила допуску туди для того, щоб долучитися до розслідування.
Про це розповів головний радник президента Польщі із зовнішньої політики Якуб Кумох, пише Reuters.
Президент Польщі Анджей Дуда зазначав, що для доступу до місця вибуху потрібна згода двох країн, які ведуть розслідування: Польщі та США.
«Українці просили надати доступ до місця розслідування. Якщо обидві сторони погодяться, і, наскільки я знаю, не буде заперечень з американської сторони, такий доступ може бути отриманий найближчим часом», — пояснив він.
Голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра теж сказав, що, наскільки йому відомо, Дуда не проти того, щоб на місці події були українські спостерігачі.
Кумох розповів, що у Польщі є відеодокази щодо вибуху.
«Дійсно є відео, я б не хотів говорити про зміст тих відео, які я бачив у секретному режимі, але, звичайно, премʼєр-міністр надав таку інформацію, такі матеріали є», – сказав Кумох.
- 15 листопада агентство Associated Press (AP) із посиланням на високопоставленого представника американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, яка є членом НАТО, і впали на її території, унаслідок чого загинули двоє людей.
- Пізніше стало відомо, що уряд Польщі підвищив боєготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною. Президент країни Анджей Дуда провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом і українським лідером Володимиром Зеленським. Також Дуда скликав на середу екстрене засідання Радбезу Польщі.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на території його країни впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300. Він наголосив, що наразі жодних доказів того, що це була навмисна атака по Польщі, немає.