В ООН кажуть, що жодних кораблів у «зерновому коридорі» під час вибухів у Севастополі не було. У росії вважають інакше

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У російському міністерстві оборони кажуть, що Україна використала шлях, по якому виходять кораблі із українських портів, для атаки на Севастополь. Водночас в ООН запевняють, що під час вибухів у Севастополі жодних кораблів у «зерновому коридорі» не було.

Про це пише Reuters.

Там наголошують, що жодне судно не проходило морським гуманітарним коридором уночі проти 29 жовтня.

«Ніхто не був у коридорі в ніч проти 29 жовтня, коли відбулися напади, і жодне судно не повідомило про інцидент у вихідні», — зазначив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс.

У росії ж кажуть, що Україна нібито запустила надводні безпілотники з одного з кораблів, які рухалися цим коридором.

Міноборони рф наголошує, що росія не вийшла з угоди, а лише тимчасово припинила участь. Там кажуть, що Україна має взяти на себе додаткові зобовʼязання, зокрема не використовувати гуманітарний коридор у військових цілях.