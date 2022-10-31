Спецкоординаційний центр збільшив кількість інспекційних груп для перевірки українських суден із зерном

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Після виходу росії із «зернової угоди» Спільний координаційний центр (СКЦ) збільшив кількість інспекційних груп для перевірки українських суден із агропродукцією.

Про це розповів керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, передає Укрінформ.

За його словами, росія в СКЦ всіляко заважала збільшенню кількості інспекційних груп. Їх було п’ять. Одна інспекція могла перевірити за день до чотирьох суден, коли в черзі стояли близько 200 кораблів. Таким чином росія створювала штучні перепони для експорту зерна через Босфор коридором у Чорному морі.

Відучора СКЦ збільшив кількість інспекційних груп до 10. Там немає представників росії, але немає і представників України, щоб уникнути спекуляцій з боку агресора.