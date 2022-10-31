Україна, Туреччина та ООН узгодили рух 16 суден у рамках «зернової угоди»

Новини

Організація Обʼєднаних Націй, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден у рамках «зернової угоди».

Про це пише Reuters.

У неділю 30 жовтня жодне судно через морський гуманітарний коридор не проходило. Але в заяві Організації Обʼєднаних Націй йдеться, що вона погодила з Україною та Туреччиною план руху 16 суден у понеділок, 31 жовтня: 12 на вихід та чотирьох на прибуття.

«Усі учасники координують свою роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами, щоб убезпечити прохід комерційних суден», — йдеться у заяві ООН.

Згодом цю інформацію підтвердили у Міністерстві інфраструктури України.

Там зазначили, що представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією росії.

Згідно з пропозицією Обʼєднаного Координаційного центру, працюватиме 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Цю пропозицію прийняли представники України. Російську федерацію також проінформували.

«Так, з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тисячі тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН», — зазначили у Мінінфраструктури.

Під завантаження до українських портів мають зайти чотири судна, які напередодні пройшли інспекцію Координаційного центру за участі всіх сторін, включаючи представників росії.