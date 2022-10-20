Amnesty International назвала воєнним злочином російські обстріли енергоінфраструктури України
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що російські удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України — воєнний злочин.
Про це заявила директорка AI зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс.
За її словами, в AI розуміють, що тактика росії має на меті підірвати промислове виробництво України, порушити роботу транспорту, а також посіяти страх і розпач, позбавивши мирних жителів тепла, електрики та води.
«Прицільне знищення росією української громадянської інфраструктури є незаконним. Моральний стан цивільного населення не є законною ціллю, а здійснення цих атак з єдиним завданням тероризувати громадянське населення — є воєнним злочином. Усі особи, відповідальні за накази та за скоєння цих злочинних нападів, мають бути притягнуті до відповідальності», — заявила Стразерс, додавши, що міжнародне співтовариство має терміново відреагувати на ці атаки.
- Війська росії 10 і 11 жовтня масово атакували ракетами та іранськими дронами-камікадзе енергетичну інфраструктуру України. Від ударів постраждали обʼєкти «ДТЕК Енерго», а згодом також Бурштинська, Ладижинська та Наддніпрянська ТЕС. Загинули понад 10 людей. 17 і 18 жовтня атаки продовжились.
- МЗС України через атаки дронів ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном, а Британія і ЄС запровадили санкції проти виробника дронів і трьох високопосадових військових.
- 20 жовтня по всій Україні запровадили обмеження на постачання електроенергії. Влада заявила, що від атак постраждало 40% енергетичних обʼєктів країни.