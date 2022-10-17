«Укроборонпром» анонсував створення українського дрона-камікадзе з дальністю польоту в тисячу кілометрів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Укроборонпром
Державний концерн «Укроборонпром» анонсував створення нових українських дронів-камікадзе як відповідь на іранські дрони Shahed-136, що їх використовує росія. Там зазначають, що вони зможуть літати на дальність у тисячу кілометрів.
Про це пише «Укроборонпром» у своєму Facebook.
«Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. «Укроборонпром» працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це «нічого» успішно працює на полі бою, а ще деяке «нічого» раз за разом проходить успішні випробування», — зазначили там.
Поки що концерн не розголошує подробиць розробки, але розповів кілька технічних деталей. Зокрема, ці дрони матимуть дальність польоту в тисячу кілометрів, а вагу бойової частини — 75 кілограмів.
Майже одночасно із анонсом «Укроборонпрому» про щось подібне розповіли у фонді «Повернись живим». Там зазначили, що вже давно працюють над фінансуванням зброї дальньої дії.
- Україна після збиття перших дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». У МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».
- Українські спецслужби повідомили, що війська росії цілеспрямовано запускали по Умані Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів. Там вважають, що атаки на євреїв — це одна з умов передачі Іраном дронів росії.
- Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані публічно заперечив поставки своїх військових безпілотників російській армії. Навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів.
- За даними американської розвідки, тепер Іран готується поставити росіянам свої балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.