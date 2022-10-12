FT: Керівництво Twitter хоче змінити політику щодо блокування користувачів. Але поки що не для Дональда Трампа
- Автор:
- Анна Холоднова
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Kon Karampelas / Unsplash
Керівництво соцмережі Twitter переглядає свою політику щодо постійного блокування користувачів.
Про це повідомляє видання Financial Times.
У компанії досліджують, чи існують інші інструменти модерації, які могли б замінити постійний бан — найсуворіше блокування за порушення правил. Про це газеті повідомили джерела, знайомі з ситуацією.
Колишнього президента США Дональда Трампа заблокували у соцмережах Twitter, Facebook та Instagram з січня 2021 року. Це сталося після того, як прихильники республіканця у січні захопили будівлю Конгресу.
Він навіть звернувся до федерального суду Флориди, щоб змусити Twitter тимчасово відновити його акаунт, поки він судиться за повне повернення доступу до соцмережі.
Але у за даними джерел Financial Times, зміни у соцмережі навряд чи сприятимуть поверненню Трампа у Twitter — у компанії не хочуть переглядати політику щодо забанених за підбурювання до насильства.
Натомість розглядають можливість скасування заборон через менші порушення, наприклад, поширення інформації, що вводить в оману.
Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск, який все ж таки вирішив купувати Twitter, неодноразово заявляв, що виступає за абсолютну свободу слова. Після купівлі соцмережі він обіцяв помʼякшити правила модерації Twitter та позбутися численних банів. Він також пропонував надати користувачам можливість вибирати, що вони бачать у своїх стрічках.
У травні Маск заявив Financial Times, що скасує заборону для Трампа, і додав, що його підтримує співзасновник Twitter Джек Дорсі.
- Зараз політика Twitter не дозволяє користувачам ділитися закликами до насильства, тероризму, переслідування та ненависті. У таких сферах, як поширення дезінформації про Covid-19, Twitter має чітку політику попереджень, згідно з якою пʼять порушень призводять до постійного блокування.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- У травні Маск запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов. А потім він передумав.