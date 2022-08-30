Politico: Адміністрація Байдена просить мільярд доларів на закупівлю зброї для Тайваню
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити до Конгресу запит на виділення $1,1 мільярда. Кошти планують витратити на закупівлю зброї для Тайваню.
Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.
За даними джерел, у пакеті мають бути близько 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу «повітря-повітря». Також $600 мільйонів підуть на обслуговування радара.
Очікується, що Конгрес дасть добро на виділення цих коштів, однак процес може затягнутися через сезон відпусток у США.
- 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула речниця Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- 9 серпня Китай оголосив про продовження військових навчань навколо Тайваню — під час них відпрацюють операції зі «спільної оборони та спільної блокади острова». Тоді ж армія Тайваню почала артилерійські навчання в рамках підготовки до захисту острова від можливого нападу Китаю.
- Напередодні влада Китаю опублікувала «Білу книгу», яку випускає кожні два роки. У ній викладена оборонна стратегія країни. В окремому бюлетені під назвою «Тайванське питання та обʼєднання Китаю в нову епоху» влада КНР просуває тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини». Пекін підкреслює, що «готовий створити широке місце для мирного воззʼєднання», але не виключає силового сценарію захоплення острова, зазначивши, що «немирні засоби будуть вжиті як крайній захід у ситуації, коли не буде вибору».
- 11 серпня Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай.
- 4 серпня Японія заявила протест Китаю через те, що кілька ракет, випущених його військовими під час навчань біля Тайваню, впали неподалік японських берегів. ЗМІ повідомляють, що Японія розглядає можливість розмістити тисячу крилатих ракет великої дальності, щоб посилити свій потенціал для ймовірної протидії Китаю.