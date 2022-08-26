Російські окупанти знову повідомили про обстріл Запорізької АЕС

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Прилепа Олександр / УНІАН

Російські окупанти знову повідомили про артилерійській обстріл Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі.

Про це повідомляє Интерфакс.

Ідеться про чотири влучення по ЗАЕС біля району сховища радіоактивних ізотопів. «Адміністрація» міста заявила, що інфраструктурі та ключовим вузлам станції збитків не завдано, радіаційний фон у нормі. В обстрілі росіяни традиційно звинуватили ЗСУ.

Сьогодні, 26 серпня, російські пропогандисти заявили, що «українські війська перебили останню, четверту лінію електропередачі із Запорізької АЕС до України».