«Росія зізналась в ядерному тероризмі». Омбудсман Лубінець відреагував на затримання працівників Запорізької АЕС
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- Костя Андрейковець
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що повідомлення росгвардії про затримання двох працівників Запорізької атомної станції — це фактичне визнання ядерного тероризму з боку росії.
Про це повідомляє Офіс омбудсмана України.
«Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС. І це не жарт. Російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої атомної станції», — пояснив Лубінець.
Він зазначив, що працівники нічого не порушили й не могли порушити такими діями, оскільки ЗАЕС — українська станція, і вони вільні спілкуватися з усіма, хто може допомогти у збереженні її цілісності.
Лубінець нагадав, що росіяни постійно тиснуть на атомників, катують їх та обстрілюють. ВУже відомо про загибель кількох працівників ЗАЕС: аквалангіста АЕС Андрія Гончарука, майстра цеху Марка Максима і слюсара цеху теплової автоматики Владислава Мітіна.
Омбудсман укотре закликав світову спільноту посприяти направленню безпекової місії МАГАТЕ на станцію і домогтися повного виводу військ рф.
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один з інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС і припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія проти.
- 23 серпня в українському «Енергоатомі» повідомили, що російські військові збільшили свою присутність на території ЗАЕС. Також вони привезли туди додаткову техніку.