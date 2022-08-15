Рішення у справі збиття рейсу MH17 винесуть 17 листопада

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Нідерландський суд, який розглядає справу про збиття літака рейсу MH17 Malaysian Airlines у небі над Донбасом влітку 2014 року, винесе рішення 17 листопада.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву суду.

Обвинувачення наполягає на тому, що троє росіян і один українець, які наразі перебувають на волі, допомогли доставити на Донбас російський зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого бойовики «днр» збили літак із 298 людьми на борту.

Росіянам генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот») загрожує довічне ув’язнення.