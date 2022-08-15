Рішення у справі збиття рейсу MH17 винесуть 17 листопада
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- Костя Андрейковець
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WPA Pool / Pool / Getty Images
Нідерландський суд, який розглядає справу про збиття літака рейсу MH17 Malaysian Airlines у небі над Донбасом влітку 2014 року, винесе рішення 17 листопада.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву суду.
Обвинувачення наполягає на тому, що троє росіян і один українець, які наразі перебувають на волі, допомогли доставити на Донбас російський зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого бойовики «днр» збили літак із 298 людьми на борту.
Росіянам генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот») загрожує довічне ув’язнення.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.
- 7 червня 2021 року суд Гааги почав розгляд справи по суті. 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука», а 10 липня записи доповідей бойовиків про постріл «Бука».
- 6 вересня росія відмовилася організувати допит бойовиків «ДНР» Ігоря Гіркіна і Сергія Дубінського як свідків. Після цього 10 днів заслуховували родичів загиблих. Вони прямо звинуватили Росію у брехні та відповідальності за трагедію.
- 10 червня 2022 року у Нідерландах відбулося останнє засідання у справі MH17.
- Вже 23 червня Парламентська асамблея Ради Європи дійшла висновку, що літак MH17 був збитий ракетою з російського «Бука».