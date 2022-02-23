США запровадять санкції проти «Північного потоку — 2»

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Президент США Джо Байден доручив Адміністрації запровадити санкції проти компанії-оператора російського газопроводу «Північний потік — 2» Nord Stream 2 AG.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її корпоративних керівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні», — заявив Байден.

Він додав, що США «без вагань» запровадять додаткові санкції, якщо Росія продовжить ескалацію.

За словами Байдена, президент РФ Володимир Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії.

10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.