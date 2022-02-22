Україна скликає комісію НАТО на рівні послів через рішення Росії щодо «Л/ДНР»

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NATO / Website

Україна на вівторок, 22 лютого, скликає позачергове засідання комісії НАТО — Україна на рівні послів через дії Росії, яка 21 лютого вирішила визнати «незалежність» псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР».

На засіданні комісії вони обговорять, що може зробити НАТО для подальшої підтримки України.

Комісія Україна — НАТО — це найвищий орган, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин країни та Альянсу, а також є форумом для консультацій між країнами — членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість. У складі комісії представлені усі країни Альянсу та Україна. Її засідання регулярно відбуваються на рівні послів та військових представників, періодично — на рівні міністрів закордонних справ і оборони та начальників оборонних штабів, а також час від часу — на рівні глав держав та урядів.