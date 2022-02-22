Україна скликає комісію НАТО на рівні послів через рішення Росії щодо «Л/ДНР»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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NATO / Website
Україна на вівторок, 22 лютого, скликає позачергове засідання комісії НАТО — Україна на рівні послів через дії Росії, яка 21 лютого вирішила визнати «незалежність» псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР».
На засіданні комісії вони обговорять, що може зробити НАТО для подальшої підтримки України.
Комісія Україна — НАТО — це найвищий орган, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин країни та Альянсу, а також є форумом для консультацій між країнами — членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість. У складі комісії представлені усі країни Альянсу та Україна. Її засідання регулярно відбуваються на рівні послів та військових представників, періодично — на рівні міністрів закордонних справ і оборони та начальників оборонних штабів, а також час від часу — на рівні глав держав та урядів.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території.
- Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР». 22 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розглядає можливість розірвати дипломатичні відносини з Росією.
- Перші санкції проти Росії через це рішення 22 лютого запровадила Велика Британія: вони стосуються пʼяти російських банків і трьох олігархів — це Аркадій та Борис Ротенберги і Геннадій Тимченко. Усі вони — близькі соратники Володимира Путіна.