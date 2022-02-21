У ЄС пообіцяли санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР»

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У Європейському Союзі пообіцяли санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР». Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель підкреслив, що порушить це питання.

Про це він заявив на брифінгу 21 лютого.

«Якщо буде анексія, будуть санкції, а якщо буде визнання, я покладу санкції на стіл, а вирішуватимуть міністри», — підкреслив Боррель.

За його словами, санкції ухвалюватимуться Радою ЄС одностайно, а запропонувати їх має верховний представник ЄС із закордонних справ. Тому Боррель запевнив, що ініціюватиме їхнє введення.

«У нас є підготовлений пакет, але цей пакет має компоненти, які можуть бути запроваджені на різному рівні, залежно від рівня агресії», — пояснив він.