До кінця доби 21 лютого Росія вирішить, чи визнавати самопроголошені утворення «Л/ДНР»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images
Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ не оголосив рішеня про визнання самопроголошених утворень «Л/ДНР». Перед цим ватажки невизнаних утворень звернулися до лідера Кремля з відповідним проханням.
Засідання транслював російський телеканал «Росія 24».
Упродовж засідння виступили усі представники розвідувальних та оборонних відомств, а також глава уряду Росії. Кожен висловився за визанання самопроголошених республік, мовляв «Київ не виконує Мінські домовленості».
У своїх промовах чиновники наголосили, що таким визнання Росія захистить «словʼянський, православний, російськомовний народ».
Путін заявив, що рішення про визнання «Л/ДНР»він ухвалить сьогодні, 21 лютого.
Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що в разі визнання Росією самопроголошених «Донецької та Луганської народних республік», Кремль прямо порушить територіальну цілісність і суверенітет України. Відтак це стане приводом для потенційного вторгнення.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Л/ДНР». Проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно насамперед виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі — таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.
- 16 лютого речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін отримав звернення Держдуми РФ про визнання незалежності самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Він «взяв його до уваги», але згоден, що таке визнання суперечить Мінським угодам.