Британська розвідка оприлюднила нову мапу можливого вторгнення Росії до України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Stanislav Krasilnikov / Contributor
У Великій Британії оприлюднили нову мапу можливого вторгнення Росії до України. Там наголошують, що РФ зберігає значну військову присутність на українських кордонах.
Про це повідомило британське Міноборони у своєму Twitter.
«Росія зберігає значну військову присутність, і може здійснити вторгнення без додаткового попередження», — підкреслили у відомстві.
На мапі вказано, що Росія може вторгнутися з півночі, сходу та з анексованого Криму. Російські війська можуть піти на Київ, Харків, Дніпро на першому етапі, а на другому — до Одеси та Вінниці.
- 15 і 16 лютого Росія вже повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать.
- Представник Держдепартаменту США Нед Прайс 16 лютого заявив, що Росія не тільки не йде на деескалацію, а й продовжує нарощувати війська. У Білому домі повідомляли, що РФ додатково перекинула до кордонів ще 7 тисяч військових — тепер їх понад 150 тисяч. Про нарощування сил каже і британська розвідка.
- 16 лютого генсек НАТО і президент України заявили, що Росія не відводить війська — дані розвідок на це не вказують. При цьому розвідка Естонії стверджує, що РФ готова почати вторгнення в Україну з другої половини лютого.