Україна шукає у Чорному морі шляхи, щоб уникнути блокади портів

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Лазаренко Микола / УНІАН

Міністерство інфраструктури доручило Держгідрографії провести заміри глибин у Чорному морі та знайти шляхи для проходу торговельних суден, щоб уникнути блокади портів.

Про це пише Мінінфраструктури у своєму Facebook.

Там розповіли, що до 14 лютого Дежгідрографія проведе позапланові заміри глибин для уточнення рельєфу дна у Північно-західній частині Чорного моря. Там хочуть знайти морські коридори для безпечного проходження торговельних суден через те, що Росія перекрила значні акваторії у зв’язку з нібито «військовими навчаннями».

«Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки» — розповів міністр Олександр Кубраков.

Наразі кораблям рекомендують використовувати морський коридор у районі Дністровської банки. Відповідно до попередніх замірів глибина там становить від 15 до 22 метрів.