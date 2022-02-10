Данія не постачатиме зброю Україні, попри загрозу вторгнення Росії

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Данія не постачатиме Україні зброю на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це заявив міністр оборони країни Мортен Бодсков, повідомляє DR nyheder.

«Вона занадто стара. Є причина, з якої вона на складах. Ми не можемо надіслати це», — сказав він.

Зазначимо, йдеться про 400 ракет Stinger, постачання яких обговорювалося раніше.

Також Бодсков додав, що Данія не надаватиме Україні іншу зброю.

Водночас через загрозу ескалації конфлікту в Європі уряд Данії підвищив рівень готовності оборони, пише The Copenhagen Post.

Також Данія перекинула два винищувачі F-16 на острів Борнхольм для захисту свого повітряного простору.