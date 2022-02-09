ДТП із нардепом Трухіним: поліцейські на допиті у ДБР не підтвердили пропозиції хабаря від депутата
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- Костя Андрейковець
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що допитані ДБР поліцейські не підтвердили пропозицію хабаря від народного депутата Олександра Трухіна після ДТП.
Про це він заявив на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Ідеться про поліцейських, які були на місці ДТП 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі.
«Щодо можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували», — сказав Сухачов, не уточнивши, чи серед них був патрульний Сергій Петрик.
Сергія Петрика викликали на допит. Журналістові «Української правди» Михайлу Ткачу він підтверджував, що нардеп пропонував хабар. На відео також є кілька моментів, коли Трухін пропонує 150 тисяч «бонуса».
Сухачов також зазначив, що на відео звучать «ознаки скоєння злочину» за відповідною статтею.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін уперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього. У ДБР заявили, що не отримували від поліції це відео.
- 7 лютого ДБР повідомили, що за кермом Audi був водій у червоній футболці (не Трухін).