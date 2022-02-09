ДТП із нардепом Трухіним: поліцейські на допиті у ДБР не підтвердили пропозиції хабаря від депутата

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що допитані ДБР поліцейські не підтвердили пропозицію хабаря від народного депутата Олександра Трухіна після ДТП.

Про це він заявив на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ідеться про поліцейських, які були на місці ДТП 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі.

«Щодо можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували», — сказав Сухачов, не уточнивши, чи серед них був патрульний Сергій Петрик.

Сергія Петрика викликали на допит. Журналістові «Української правди» Михайлу Ткачу він підтверджував, що нардеп пропонував хабар. На відео також є кілька моментів, коли Трухін пропонує 150 тисяч «бонуса».

Сухачов також зазначив, що на відео звучать «ознаки скоєння злочину» за відповідною статтею.