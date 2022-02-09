Розстріл у Дніпрі: комісія МВС виявила порушення у військовій частині, де служив нацгвардієць Рябчук

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Комісія з розслідування стрілянини на заводі «Південмаш» у Дніпрі, в якій загинули п’ятеро людей, виявила низку порушень у військовій частині, де служив нацгвардієць-строковик Артемій Рябчук.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

«Виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута», — розповів він.

За словами Єніна, також викликає запитання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців, зокрема в аптечці була відсутня низка медикаментів.

Також заступник глави МВС зазначив, що в частині виявили факти позастатутних відносин. Відповідні матеріали найближчими днями передадуть до Державного бюро розслідувань.

Водночас Єнін наголосив, що позастатутні відносини не свідчать про мотиви розстрілу.

«Мотиви досі невідомі нам, їх з’ясовуватиме ДБР у рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС, — з’ясувати морально-психологічний клімат в колективі, перевірити процеси добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо», — заявив він.