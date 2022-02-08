«Розберемося самі». Порошенко відповів Путіну на пропозицію надати політичний притулок у Росії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikipedia
П’ятий президент України Петро Порошенко різко відповів президенту Росії Володимиру Путіну на його пропозицію про політичний притулок, порадивши йому припинити «опікуватися» українськими політиками.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«[Раджу] Володимиру Володимировичу нарешті усвідомити, що ми розберемося самі тут, в Україні. І одвічна російська практика «опікуватися» українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України», — написав Порошенко.
Також політик звернувся до чинного президента України Володимира Зеленського, порадивши йому «припинити радувати Путіна та зайнятися захистом країни».
«І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, аніж російською загрозою. Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін», — додав він.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі також проходять голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- У грудні Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. У кінці дня суддя переніс засідання з обрання запобіжного заходу.
- 19 січня суд відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання, але перед цим під судом відбулися сутички з поліцією. Порошенко та його прихильники вважають справу політичним переслідуванням опозиції.