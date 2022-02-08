«Розберемося самі». Порошенко відповів Путіну на пропозицію надати політичний притулок у Росії

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П’ятий президент України Петро Порошенко різко відповів президенту Росії Володимиру Путіну на його пропозицію про політичний притулок, порадивши йому припинити «опікуватися» українськими політиками.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«[Раджу] Володимиру Володимировичу нарешті усвідомити, що ми розберемося самі тут, в Україні. І одвічна російська практика «опікуватися» українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України», — написав Порошенко.

Також політик звернувся до чинного президента України Володимира Зеленського, порадивши йому «припинити радувати Путіна та зайнятися захистом країни».

«І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, аніж російською загрозою. Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін», — додав він.