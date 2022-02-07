«Це якась диверсія». Тяжкопоранені нацгвардійці розповіли подробиці розстрілу на «Південмаші»

Новини

Тяжкопоранені нацгвардійці-контрактники Жанна Шарова та Ігор Семенченко розповіли про подробиці стрілянини на «Південмаші», яку влаштував строковик Артемій Рябчук.

Про це повідомляє ТСН.

Жанна Шарова

Шарова сказала, що взагалі не знала стрільця. Того дня, 27 січня, вона була на чергуванні у караулі і за стандартом передавала інформацію керівництву частини.

«Він стріляв у мене, бо я могла доповісти в частину, я не встигла цього зробити, він у мене вистрілив, і я не змогла підвестися. Я його взагалі не знала. Я рідко заступала в караул, і я заступала лише в контрактний підрозділ. Я навіть не знаю всіх поранених. Я ніколи не спостерігала, щоб у нас був булінг, всі були дружні. Як у строковиків — я не знаю. Контрактний підрозділ був нормальний. Служба йшла тихо, без подій», — розповіла Жанна.

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі, де лежать поранені, заявили, що Шарова дивом ворушить ногами і руками. У неї найтяжчі поранення — їй перебило кишківник і хребет. Попереду на дівчину чекає чергова операція. Вона сподівається знову стати на ноги.

Ігор Семенченко

Нацгвардієць Семенченко отримав кульове поранення живота і стегна. Він також пережив кілька операцій. Семенченко розповів, що перетинався з Рябчуком лише кілька разів і був про нього позитивної думки.

«Я спав. Крізь сон я почув постріли. Я також почув, як кухар впустив каструлі. Коли тут забігає сам кухар і кричить: «Там Рябчук зʼїхав з глузду, і він вбив керівника». Буквально секунда — і він стоїть у дверях і стріляє в мене. Я встигнув тільки повітря в груди набрати. Він пішов отак стріляти спочатку в мене, потім в того, хто спав поруч, потім ще в одного, і ще», — розповів військовий.

Семенченко запевнив, що жодної «дідівщини» не було, а сам Рябчук заступав у варту раз на два місяці, як і всі строковики.

«Ніякого булінгу, чи «дідівщини», про яку говорять, не було, це все — нісенітниця. Я не знаю, чому він так зробив, але в усьому винен лише він [...]. Мені здається, це якась диверсія. Він достатньо професійно поводився зі зброєю. Достатньо холоднокровно. Людина, яка прослужила два місяці, так поводитися не може. Він вираховував час», — заявив Семенченко, додавши, що хлопець, який прослужив два місяці, не може мати таких добрих навичок зі стрільби.

Семенченко зазначив, що Рябчук взагалі не був знайомий з убитими — знущатися з нього вони не могли.

«Якби він був загнаний і з нього би знущалися, мені здається, він би стріляв у тих, хто це робив, а він стріляв по всіх, кого бачив. Отой керівник, якого він застрелив, він взагалі був зі штабу — вони заступають раз на кілька місяців», — розповів нацгвардієць.