Україна отримала від країн Заходу понад тисячу тонн оборонного озброєння
- Автор:
- Софія Телішевська
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Від початку року Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд та понад тисячу тонн оборонного озброєння та військового обладнання.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Ми перебуваємо на постійному звʼязку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярда доларів, а обсяги доставленого до України оборонного озброєння та військового обладнання — загальну вагу понад тисячу тонн», — зазначив Кулеба.
За його словами, рекордні обсяги підтримки посилюють позицію України за столом переговорів, де ключовим завданням є не допустити чергової хвилі війни Росії проти України.
- США надають Україні допомогу на тлі можливого вторгнення військ Росії. Перший літак з новою партією американської допомоги прибув в Україну у ніч проти 22 січня. Серед 90 тонн зброї та боєприпасів у ньому були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Після цього Вашингтон відправив ще сім бортів з озброєнням.
- Протитанкову зброю уже передала Британія, а найближчим часом це зроблять країни Балтії — йдеться про Javelin і Stinger.
- 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. Торік Україна отримала від США допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів тощо. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога українській стороні становить понад $130 мільйонів.