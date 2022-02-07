ДТП із нардепом Трухіним: у ДБР розповіли, хто був за кермом Audi перед аварією

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ДБР

Державне бюро розслідувань встановило, що за кермом автомобіля Audi A8 у день ДТП на Бориспільській трасі перебував не нардеп Олександр Трухін, а «особа в одязі червоного кольору» (депутат на місці аварії був у діловому костюмі та білій сорочці).

Про це повідомили у ДБР після дослідження відео з камер відеоспостереження від Полтави до Борисполя, зокрема у центрі Борисполя.

Водночас у бюро зазначили, що на ділянці дороги, де сталася аварія, камери спостереження були демонтовані.

«Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання — п’ята — триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія», — наголосили у Держбюро.

За даними ДБР, наразі матеріали справи налічують понад 5 томів.

Окремо у Держбюро наголосили, що нині з’ясовують, чому поліція не передала відео з нагрудної камери патрульного Сергія Петрика, якого вже викликали на повторний допит, попри те, що ДБР подавало офіційне звернення про передачу всіх матеріалів. Наразі про підозру патрульному не йдеться.

Також слідчі звернулися до видання «Українська правда» та попросили передати всі наявні матеріали і вказати, звідки вони їх отримали.