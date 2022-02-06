Супутники Maxar зробили нові фото військової техніки Росії у Білорусі. Вона стоїть за 50 км від кордону
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові фотографії російської техніки у Білорусі, яка розмістилася за 50 км від України.
Про це повідомляють Reuters і кореспондент BuzzFeed Крістофер Міллер.
Знімки було зроблено 4 лютого. На них три локації — в Єльську, Речиці та Лунинці. На фото можна побачити бронетехніку, машини піхоти, намети, 15 бойових літаків Су-25, ракетні комплекси «Іскандер» і С-400 та багато іншого.
Вся ця техніка, за ранніми заявами Міноборони Росії і Білорусі, буде брати участь у масштабних військових навчаннях, які відбудуться з 10 по 20 лютого.
- Раніше супутники Maxar фіксували скупчення військ Росії не лише в Білорусі, а й навколо України, а також в окупованому Криму.
- «Радіо Свобода» і група Conflict Intelligence Team повідомляли про перекидання до кордонів України техніки, ракетних систем, військ Росгвардії та «кадирівців».
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- Fox News з посиланням на джерела в Конгресі повідомив, що голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорив конгресменам, що Київ у разі вторгнення може пасти протягом 72 годин.
- За даними розвідки України, навколо країни стоїть угруповання військ Росії у 130 тисяч військових. РФ при цьому наполегливо намагається заперечувати плани щодо вторгнення.