Супутники Maxar зробили нові фото військової техніки Росії у Білорусі. Вона стоїть за 50 км від кордону

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Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові фотографії російської техніки у Білорусі, яка розмістилася за 50 км від України.

Про це повідомляють Reuters і кореспондент BuzzFeed Крістофер Міллер.

Знімки було зроблено 4 лютого. На них три локації — в Єльську, Речиці та Лунинці. На фото можна побачити бронетехніку, машини піхоти, намети, 15 бойових літаків Су-25, ракетні комплекси «Іскандер» і С-400 та багато іншого.

Вся ця техніка, за ранніми заявами Міноборони Росії і Білорусі, буде брати участь у масштабних військових навчаннях, які відбудуться з 10 по 20 лютого.