Джонсон і Макрон провели переговори щодо України — домовилися продовжити роботу над пакетом санкцій проти Росії

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Thierry Chesnot / Getty Images

У суботу, 5 лютого, премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорив телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном про ситуацію в Україні.

Про це повідомили в Офісі британського прем’єра.

«Лідери погодилися з тим, що пошук дипломатичного вирішення нинішньої напруженості має залишатися першочерговим завданням», — йдеться у повідомленні.

До того ж Макрон та Джонсон розповіли про результати переговорів щодо України з міжнародними партнерами та обговорили візит премʼєр-міністра Британії до Києва 1 лютого.

Лідери країн наголосили, що НАТО повинна обʼєднатися перед російською агресією, а також домовилися продовжити спільну роботу над пакетом санкцій, які набудуть чинності негайно, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

Окрім цього, Джонсон та Макрон обговорили заходи щодо зміцнення східного флангу НАТО для повного захисту союзників від зловмисних дій Росії, де б і як вони б не відбувалися.

Зазначимо, також Макрон поспілкувався сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який, своєю чергою, провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

В обох випадках переговори стосувалися стягнення російських військ до кордону з Україною.

«Важливо підтримувати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо подальших кроків, включаючи можливі санкції», — написав Столтенберг на своїй сторінці у Twitter.