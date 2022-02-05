Джонсон і Макрон провели переговори щодо України — домовилися продовжити роботу над пакетом санкцій проти Росії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Thierry Chesnot / Getty Images
У суботу, 5 лютого, премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорив телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном про ситуацію в Україні.
Про це повідомили в Офісі британського прем’єра.
«Лідери погодилися з тим, що пошук дипломатичного вирішення нинішньої напруженості має залишатися першочерговим завданням», — йдеться у повідомленні.
До того ж Макрон та Джонсон розповіли про результати переговорів щодо України з міжнародними партнерами та обговорили візит премʼєр-міністра Британії до Києва 1 лютого.
Лідери країн наголосили, що НАТО повинна обʼєднатися перед російською агресією, а також домовилися продовжити спільну роботу над пакетом санкцій, які набудуть чинності негайно, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.
Окрім цього, Джонсон та Макрон обговорили заходи щодо зміцнення східного флангу НАТО для повного захисту союзників від зловмисних дій Росії, де б і як вони б не відбувалися.
Зазначимо, також Макрон поспілкувався сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який, своєю чергою, провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.
В обох випадках переговори стосувалися стягнення російських військ до кордону з Україною.
«Важливо підтримувати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо подальших кроків, включаючи можливі санкції», — написав Столтенберг на своїй сторінці у Twitter.
- Поблизу кордонів України перебуває 130-тисячне угруповання військ РФ, воно продовжує посилюватися.
- Із січня цього року група Conflict Intelligence Team фіксує масову передислокацію військ Росії та техніки до кордонів України. Росіяни звозять танки, артилерію, авіацію та ракетні системи. Також до кордонів України почали перекидати війська Росгвардії, які можуть задіяти в окупації.
- 20 січня журналісти «Радіо Свобода» і група CIT повідомили, що російські війська перебувають вже за 40 кілометрів від кордону з Україною і прибули туди «у відрядження на 6—9 місяців». Родичі військових у соцмережах повідомляють, що війська «їдуть в Україну».
- 5 лютого у Росії заявили про підготовку до військових навчань у Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Навчання заплановані на 11 лютого.