Джонсон и Макрон провели переговоры по Украине — договорились продолжить работу над пакетом санкций против России

В субботу, 5 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о ситуации в Украине.
Об этом сообщили в Офисе британского премьера.
«Лидеры согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться первоочередной задачей», — говорится в сообщении.
К тому же Макрон и Джонсон рассказали о результатах переговоров по Украине с международными партнерами и обсудили визит премьер-министра Британии в Киев 1 февраля.
Лидеры стран подчеркнули, что НАТО должна объединиться перед российской агрессией, а также договорились продолжить совместную работу над пакетом санкций, которые вступят в силу «немедленно, если Россия продолжит вторжение в Украину».
Кроме того, Джонсон и Макрон обсудили меры по укреплению восточного фланга НАТО для полной защиты союзников от злонамеренных действий России, где бы и как бы они ни происходили.
Отметим, также Макрон пообщался сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который, в свою очередь, провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В обоих случаях переговоры касались стягивания российских войск к границе с Украиной.
«Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС по поводу дальнейших шагов, включая возможные санкции», — написал Столтенберг на своей странице в Twitter.
- Возле границ Украины находится 130-тысячная группировка войск РФ, она продолжает усиливаться.
- С января этого года группа Conflict Intelligence Team фиксирует массовую передислокацию войск России и техники к границам Украины. Россияне свозят танки, артиллерию, авиацию и ракетные системы. Также к границе Украины начали перебрасывать войска Росгвардии, которые могут задействовать в оккупации.
- 20 января журналисты «Радио Свобода» и группа CIT сообщили, что российские войска находятся уже в 40 километрах от границы с Украиной и прибыли туда «в командировку на 6—9 месяцев». Родственники военных в соцсетях сообщают, что войска «едут в Украину».
- 5 февраля в России заявили о подготовке к военным учениям в Ростовской области на полигоне «Кузьминский», расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Учения запланированы на 11 февраля.