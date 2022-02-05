Очевидці стрілянини на «Південмаші» проходитимуть реабілітацію у Нових Санжарах

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МВС

Очевидці стрілянини на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі, в якій загинули п’ятеро людей, проходитимуть психологічну реабілітацію в медичному центрі у Нових Санжарах на Полтавщині.

Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії.

Як зазначається, нацгвардійці пройдуть комплекс процедур, а також психологічних тренінгів.

«Починаючи з соляної кімнати та ароматерапії, військовослужбовці матимуть змогу пройти всебічний медичний огляд, відвідати масажний кабінет, різноманітні тренажери, грязеві ванни та інші. Окрім того на території комплексу працює кювет з лікувальною артезіанською водою», — розповіли в Нацгвардії.

Також в реабілітації гвардійців візьме участь військовий капелан отець Геннадій Коваленко, який, зокрема, буде виготовляти з військовими свічки.