Емманюель Макрон відвідає Росію, а потім Україну. Напередодні він розмовляв з президентами обох країн

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Mikhail Metzel / Contributor

Президент Франції Емманюель Макрон 7 лютого приїде у Москву з офіційним візитом, а вже наступного дня, 8 лютого, відвідає Київ. Перед цим Макрон мав розмову з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, обговорювали «нормандський формат» і питання безпеки.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Лідер Франції наголосив, що зараз для нього залишається пріоритетом питання «діалогу між Україною та Росією» та вирішення проблеми ескалації на кордоні.

За останній тиждень Макрон двічі говорив з президентами України та Росії. У першій розмові сторони узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії, а в другій — Макрон і Путін домовились про «необхідність деескалації» та продовження «діалогу», зокрема обговорювали Україну, НАТО та «гарантії безпеки».