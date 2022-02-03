МВС закликає нацгвардійців повідомляти про порушення їхніх прав та цькування під час служби. Для цього відкрили гарячу лінію
- Автор:
- Софія Телішевська
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Національна гвардія України / Facebook
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав військовослужбовців Нацгвардії повідомляти про порушення їхніх прав під час проходження служби. Перед цим у Дніпрі сталася стрілянина, мотивом якої, імовірно, стала образа нацгвардійця.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень», — наголосив Монастирський.
У релізі ідеться, що про порушення прав військовослужбовців можна повідомити, зателефонувавши на гарячу лінію МВС за номером 15-36. Дзвінки прийматимуть з понеділка до четверга — з 09:00 до 18:00 та у п’ятницю — з 09:00 до 16:45.
На гарячу лінію також можуть звертатися батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей.
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