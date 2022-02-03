Ексголовред NEXTA Протасевич заявив, що позиватиметься до Ryanair

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Скріншот з відео

Колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич заявив, що планує позиватися до авіакомпанії Ryanair. У травні 2021 року літак цієї авіакомпанії, на якому летів Протасевич, екстрено посадили в Мінську, а самого опозиціонера затримали.

Про це він повідомив у власному відеозверненні.

«Подробиць зараз багато не буде, бо над позовом працює команда юристів. Але як тільки все буде готове, я обовʼязково розповім про це», — заявив Протасевич. Також він заявив, що готовий надати «документовані докази всіх своїх слів» Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Видання tut.by зазначає, що Протасевич залишається звинуваченим у кримінальній справі у Білорусі. Його запобіжний захід наразі невідомий, раніше його утримували під домашнім арештом.