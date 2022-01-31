Рада Безпеки ООН збереться через ситуацію навколо України 18 лютого
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Засідання Ради Безпеки ООН через загрозу вторгнення Росії до України заплановане на 18 лютого.
Відповідне рішення було ухвалено під час процедурного голосування.
За проведення голосування були 10 країн, проти — Росія та Китай, три країни утрималися.
Зазначимо, проведення засідання ініціювали США, проте Росія виступала проти. У зв’язку з цим було проведене процедурне голосування. Для ухвалення рішення на користь проведення засідання мали висловитися щонайменше 9 членів Ради Безпеки (загалом їх 15).
Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь пояснив, що Китай підтримав Росію, бо хоче уникнути «підливання бензину» у протистояння.
«Ми проголосуємо проти [проведення засідання]. Чого ми хочемо — це тихої дипломатії», — сказав він перед засіданням.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі. Він наголосив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО.