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Рада Безпеки ООН збереться через ситуацію навколо України 18 лютого

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Wikipedia

Засідання Ради Безпеки ООН через загрозу вторгнення Росії до України заплановане на 18 лютого.

Відповідне рішення було ухвалено під час процедурного голосування.

За проведення голосування були 10 країн, проти — Росія та Китай, три країни утрималися.

Зазначимо, проведення засідання ініціювали США, проте Росія виступала проти. У зв’язку з цим було проведене процедурне голосування. Для ухвалення рішення на користь проведення засідання мали висловитися щонайменше 9 членів Ради Безпеки (загалом їх 15).

Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь пояснив, що Китай підтримав Росію, бо хоче уникнути «підливання бензину» у протистояння.

«Ми проголосуємо проти [проведення засідання]. Чого ми хочемо — це тихої дипломатії», — сказав він перед засіданням.