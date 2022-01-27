У МЗС Росії заявили, що поки не планують евакуювати своїх громадян з України

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Nikita Dezhurny / Flickr

Росія «завжди готова» до евакуації росіян з України в разі загострення ситуації, але спецпланів наразі не має.

Про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку російського Міністерства закордонних справ Олексій Зайцев.

«Наскільки це можливо, завжди готові [до евакуації]. Якихось спецпланів немає, але на постійній основі така робота ведеться для того, щоб убезпечити, наскільки це можливо, російських громадян і співробітників закордонних установ», — сказав він.

За словами Зайцева, при міністерстві існує спеціальний департамент, який розробляє плани на випадок ситуацій, коли може знадобитися евакуація.

Окремо представник МЗС РФ запевнив, що Москва вважає неприйнятною війну між Росією та Україною.

«Ми вже неодноразово заявляли, що наша країна ні на кого нападати не збирається. Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами», — сказав він.