У МЗС Росії заявили, що поки не планують евакуювати своїх громадян з України
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Nikita Dezhurny / Flickr
Росія «завжди готова» до евакуації росіян з України в разі загострення ситуації, але спецпланів наразі не має.
Про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку російського Міністерства закордонних справ Олексій Зайцев.
«Наскільки це можливо, завжди готові [до евакуації]. Якихось спецпланів немає, але на постійній основі така робота ведеться для того, щоб убезпечити, наскільки це можливо, російських громадян і співробітників закордонних установ», — сказав він.
За словами Зайцева, при міністерстві існує спеціальний департамент, який розробляє плани на випадок ситуацій, коли може знадобитися евакуація.
Окремо представник МЗС РФ запевнив, що Москва вважає неприйнятною війну між Росією та Україною.
«Ми вже неодноразово заявляли, що наша країна ні на кого нападати не збирається. Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами», — сказав він.
- Неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — від початку російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі. Він наголосив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО.