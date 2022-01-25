Третій борт військової допомоги США доставив в Україну 300 комплексів Javelin

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Сайт посольства США в Україні

Військова допомога США, що прибула сьогодні в Україну, включає 300 протитанкових ракетних комплексів Javelin. Загалом прибуло 79 тонн безпекової допомоги для Збройних Сил України.

Про це повідомило посольство США в Україні.

«Сьогодні ввечері до аеропорту Бориспіль у Києві прибула третя партія з пакету допомоги на суму 200 мільйонів доларів, ухваленого президентом Джо Байденом. Сполучені Штати підтримують Україну, і ми продовжуватимемо надавати необхідну підтримку», — ідеться у повідомленні.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував союзникам за допомогу та анонсував прибуття четвертого борта.

Попередні два партії прибули 22 січня і 23 січня відповідно. Серед зброї та боєприпасів, зокрема, були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Нещодавно США виділили додатково $200 мільйонів на військову допомогу Україні.