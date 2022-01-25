Співробітникам посольства Нідерландів дозволили залишити Україну

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Нідерланди дозволили співробітникам свого посольства в Україні та членам їхніх родин залишити країну на тлі побоювань щодо військового вторгнення Росії.

Про це повідомляє телеканал NOS.

«Це величезна дилема, тому що не хочеться йти передчасно, оскільки це потенційно сприяє нестабільності. Але не хочеться йти й занадто пізно, тому що не хочеться наражати на небезпеку наш народ. Особливо після того, що ми бачили в Афганістані», — заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Видання також повідомляє, що нідерландська авіакомпанія KLM зараз не дозволяє своїм бортпровідникам ночувати в Україні через напруженість, яка наростає.

Влада Канади також оновила рекомендації в галузі безпеки для своїх громадян і закликала їх не відвідувати Україну без гострої потреби через ситуацію з можливим російським вторгненням.