Співробітникам посольства Нідерландів дозволили залишити Україну
- Автор:
- Олег Панфілович
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Нідерланди дозволили співробітникам свого посольства в Україні та членам їхніх родин залишити країну на тлі побоювань щодо військового вторгнення Росії.
Про це повідомляє телеканал NOS.
«Це величезна дилема, тому що не хочеться йти передчасно, оскільки це потенційно сприяє нестабільності. Але не хочеться йти й занадто пізно, тому що не хочеться наражати на небезпеку наш народ. Особливо після того, що ми бачили в Афганістані», — заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра.
Видання також повідомляє, що нідерландська авіакомпанія KLM зараз не дозволяє своїм бортпровідникам ночувати в Україні через напруженість, яка наростає.
Влада Канади також оновила рекомендації в галузі безпеки для своїх громадян і закликала їх не відвідувати Україну без гострої потреби через ситуацію з можливим російським вторгненням.
- Зараз біля кордонів України знаходиться 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію та ракетні комплекси, у тому числі «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія та Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри евакуювати членів сімей та частину співробітників, або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Великобританія, Австралія та Німеччина.
- Інші держави, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних та регіональних організацій не планують евакуювати чи скорочувати кількість персоналу.