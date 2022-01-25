Окупаційний суд Криму залишив у СІЗО заступника голови Меджлісу Джеляла і ще двох активістів
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Рефат Чубаров
Так званий Верховний суд окупованого Криму залишив у СІЗО щонайменше до 23 лютого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також активістів Асана і Азіза Ахтемових.
Про це «Крим.Реалії» повідомив адвокат Микола Полозов.
Суд відхилив апеляційні скарги. Адвокат заявив про тиск. «Засідання пройшло в закритому режимі, а сам суд був посилений спецназом ФСВП, що ми однозначно вважаємо тиском і спробою закрити рота», — сказав Полозов.
Раніше він повідомляв, що Джеляла тримають «у найжорстокішій ізоляції від зовнішнього світу», а Азіз Ахтемов скаржився на те, що йому не доставляють усі листи.
- 3 та 4 вересня 2021 року ФСБ РФ в Криму затримала заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також активістів Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова. Їм предʼявили звинувачення у диверсії на газопроводі, а 6 вересня «суд» заарештував Джеляла на два місяці.
- 10 вересня ФСБ перекваліфікувала справу Джеляла на тяжче звинувачення. 23 вересня Джеляла звинуватили у зберіганні, передачі й носінні вибухових речовин. У листопаді до звинувачень додали контрабанду вибухового пристрою, а в грудні — заподіяння збитків. Попереднє розслідування російських силовиків завершено.
- При цьому у справі про «диверсію на газопроводі» у селі Перевальне ФСБ продовжила обшуки у кримських татар. Також відомий випадок тортур.