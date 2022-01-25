Окупаційний суд Криму залишив у СІЗО заступника голови Меджлісу Джеляла і ще двох активістів

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Facebook / Рефат Чубаров

Так званий Верховний суд окупованого Криму залишив у СІЗО щонайменше до 23 лютого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також активістів Асана і Азіза Ахтемових.

Про це «Крим.Реалії» повідомив адвокат Микола Полозов.

Суд відхилив апеляційні скарги. Адвокат заявив про тиск. «Засідання пройшло в закритому режимі, а сам суд був посилений спецназом ФСВП, що ми однозначно вважаємо тиском і спробою закрити рота», — сказав Полозов.

Раніше він повідомляв, що Джеляла тримають «у найжорстокішій ізоляції від зовнішнього світу», а Азіз Ахтемов скаржився на те, що йому не доставляють усі листи.