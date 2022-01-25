Оккупационный суд Крыма оставил в СИЗО замглавы Меджлиса Джеляла и еще двух активистов

Так называемый Верховный суд оккупированного Крыма оставил в СИЗО минимум до 23 февраля заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также активистов Асана и Азиза Ахтемовых.

Об этом «Крым.Реалии» сообщил адвокат Николай Полозов.

Суд отклонил апелляционные жалобы. Адвокат заявил о давлении. «Заседание прошло в закрытом режиме, а сам суд был усилен спецназом ФСИН, что мы однозначно считаем давлением и попыткой закрыть рот», — сказал Полозов.

Ранее он сообщал, что Джеляла содержат «в жесточайшей изоляции от внешнего мира», а Азиз Ахтемов жаловался на то, что ему не доставляют все письма.