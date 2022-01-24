В Офісі президента заявили про «абсолютно стабільну і контрольовану» ситуацію в енергетиці
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Matthew Henry / Unsplash
Україна пройде опалювальний сезон без жодних збоїв та відключень споживачів.
Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма під час брифінгу 24 січня після засідання РНБО.
«Ситуація в енергетиці є абсолютно стабільною і абсолютно контрольованою. Почну з вугілля... За останні два місяці запаси на складах у нашій країні збільшилися в три рази. На сьогодні на складах теплових електростанцій та теплових електроцентралей уже понад 800 тисяч тонн вугілля і ще близько 280 тисяч тонн вугілля перебуває розвантажених у наших портах», — розповів він.
За словами Шурми, Україна налагодила системні регулярні поставки як внутрішнього вугілля, так і імпортного. Він також зазначив, що понад 10 кораблів класу Panamax вже законтрактовані і контрактна кампанія триває.
«Ситуація з газом теж абсолютно контрольована. Рівень запасів газу на сьогодні становить практично 12 мільярдів кубів, що є середньостатистичним рівнем практично за останні 10 років роботи. Навіть наявних запасів у наших підземних сховищах є достатньо для сталого проведення і закінчення опалювального сезону, щоби задовольнити потреби всіх без винятку споживачів газу», — зазначив заступник глави Офісу президента.
Також він запевнив, що відновлені і всі резерви в гідроенергетиці — «всі позначки всіх водосховищ перебувають на нормативному рівні».
Окремо Шурма наголосив, що жодного відключення світла через відсутність електроенергії в системі чи дефіциту електроенергії «не було і не планується найближчого року», а всі знеструмлення, які були останнім часом, пов’язані «виключно з погодою, сильними вітрами, пошкодженням ліній електропередач».
«Що стосується атомної енергетики. На сьогоднішній момент стабільно в роботі у нас 14 із 15 атомних блоків, які несуть навантаження близько 12,4 ГВт. Плануємо протягом найближчих 10 днів, залежно від температурних режимів, підключення 15-го блоку і взяти рекордне навантаження по 13 ГВт, чого ніколи не було. Система працює з достатньо великим резервом», — додав заступник глави Офісу президента.
- Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що наразі немає загроз функціонуванню української економіки, окрім інформаційного, а особливо дезінформаційного тиску.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.
- Кремль вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові.