В Офісі президента заявили про «абсолютно стабільну і контрольовану» ситуацію в енергетиці

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Matthew Henry / Unsplash

Україна пройде опалювальний сезон без жодних збоїв та відключень споживачів.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма під час брифінгу 24 січня після засідання РНБО.

«Ситуація в енергетиці є абсолютно стабільною і абсолютно контрольованою. Почну з вугілля... За останні два місяці запаси на складах у нашій країні збільшилися в три рази. На сьогодні на складах теплових електростанцій та теплових електроцентралей уже понад 800 тисяч тонн вугілля і ще близько 280 тисяч тонн вугілля перебуває розвантажених у наших портах», — розповів він.

За словами Шурми, Україна налагодила системні регулярні поставки як внутрішнього вугілля, так і імпортного. Він також зазначив, що понад 10 кораблів класу Panamax вже законтрактовані і контрактна кампанія триває.

«Ситуація з газом теж абсолютно контрольована. Рівень запасів газу на сьогодні становить практично 12 мільярдів кубів, що є середньостатистичним рівнем практично за останні 10 років роботи. Навіть наявних запасів у наших підземних сховищах є достатньо для сталого проведення і закінчення опалювального сезону, щоби задовольнити потреби всіх без винятку споживачів газу», — зазначив заступник глави Офісу президента.

Також він запевнив, що відновлені і всі резерви в гідроенергетиці — «всі позначки всіх водосховищ перебувають на нормативному рівні».

Окремо Шурма наголосив, що жодного відключення світла через відсутність електроенергії в системі чи дефіциту електроенергії «не було і не планується найближчого року», а всі знеструмлення, які були останнім часом, пов’язані «виключно з погодою, сильними вітрами, пошкодженням ліній електропередач».

«Що стосується атомної енергетики. На сьогоднішній момент стабільно в роботі у нас 14 із 15 атомних блоків, які несуть навантаження близько 12,4 ГВт. Плануємо протягом найближчих 10 днів, залежно від температурних режимів, підключення 15-го блоку і взяти рекордне навантаження по 13 ГВт, чого ніколи не було. Система працює з достатньо великим резервом», — додав заступник глави Офісу президента.