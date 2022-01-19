У Молдові хочуть ввести режим надзвичайного стану в енергетиці. Росія знову погрожує перекрити газ

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Немеш Янош / УНІАН

У Молдові планують запровадити режим надзвичайного стану в енергетиці. Росія знову погрожує припинити постачати газ.

Про це пише NewsMaker.

Відповідне рішення уряд ухвалив 19 січня. Його ще має схвалити парламент, який збереться на засідання 20 січня.

«Проєкт передбачає, що розпорядження надзвичайної комісії набудуть чинності негайно після їхнього ухвалення. Пропонуємо ввести режим НС на 60 днів, враховуючи, що схожа ситуація може повторитися в лютому та березні», — зазначив віцепрем’єр та міністр інфраструктури Андрій Спину.

Напередодні Росія попередила, що 20 січня припинить постачати газ, якщо компанія «Молдовагаз» не сплатить за поставки. Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца запевнила, що країна встигне розрахуватися за газ.

До 20 січня Молдова має виплатити Росії $63 мільйони авансу за поставки газу. Однак компанія «Молдовагаз» має можливість заплатити лише $38 мільйонів. Гавриліца зазначила, що раніше «Газпром» дозволяв компанії у холодну пору року платити за поставки газу з відстрочкою на кілька місяців.

Варто зазначити, що 50% акцій компанії «Молдовагаз» належать російському «Газпрому», 35,33% — уряду Молдови, а 13,44% — адміністрації невизнаного Придністров’я. Через цю компанія Росія постачає газ у Молдову та невизнане Придністров’я та фактично накопичує борги сама перед собою. Водночас розплачуватися за газ змушують винятково молдовський уряд.